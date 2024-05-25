انت الأن تتابع خبر بسبب قضية حيازة الحشيش.. "حكم نهائي" على الفنانة منة شلبي بعد إدانتها قبل سنة بحيازة مخدرات! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيدت محكمة النقض المصرية، يوم الخميس، الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد الفنانة منة شلبي، بالحبس لمدة عام، على خلفية اتهامها بحيازة المخدرات. وفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية، بما في ذلك صحيفة "المصري اليوم"، فإن الحكم يشمل تأجيل تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري.

جاء هذا الحكم بعد إحالة شلبي للمحاكمة الجنائية بأمر من النيابة العامة في 21 ديسمبر 2022، إثر اكتشاف مواد مخدرة بحوزتها في مطار القاهرة خلال عودتها من الولايات المتحدة نهاية نوفمبر من نفس العام، مما أدى إلى توقيفها وإطلاق سراحها بكفالة لاحقاً.

الجدل لم يقتصر على المحاكم فحسب، بل امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت القضية تفاعلاً منقسماً بين مؤيدين لشلبي ومعارضين لها، مما دفع نقابة المهن التمثيلية للتدخل، مطالبة باحترام خصوصية أعضائها.

رغم الجدل القائم حول قضيتها، حافظت شلبي على مسيرة فنية ناجحة، تكللت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة "فاتن حمامة" التقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي في عام 2019، تقديراً لعطائها الفني الذي شمل أكثر من 60 عملًا في السينما والدراما والإذاعة.