نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض المسرحي "مرة واحد طار".. رحلة للبحث عن الحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح السامر بالعجوزة، أمس الجمعة، العرض المسرحي "مرة واحد طار" في سادس أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح، في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الجاري.

أحداث العرض المسرحي " مرة واحد طار "

العرض عن رواية "أحدهم طار فوق عش الوقواق" للروائي الأمريكي كين كيسي، وتدور أحداثه داخل مصحة للأمراض العقلية، بها مجموعة من المرضى تجمعهم ظروف بائسة، ويخضعون لتسلط الإدارة مما يدفعهم للاستسلام، إلى أن ينضم إليهم مريضًا جديدًا يساعدهم على الهروب بحثا عن الحرية بعد أن علم أن المصحة تستغل هؤلاء المرضى لسرقة أعضائهم.

صناع العرض المسرحي

"مرة واحد طار" لفرقة دمنهور المسرحية أداء أسامة كريم، إيمان إبراهيم، موستا عبد المنعم، زياد أبو علو، نور أبو شعرة، زياد داوود، محمود كميشة، محمد زعيتر، نادين وائل، فرح نعيم، محمود المسيري، مهند فرفور، مرثا محب، مرام مرضي، محمد السعودي.

إعداد وأشعار عماد عامر، موسيقى وألحان مروان سمير، ماكياج علا علاء، تصميم ديكور نادين وائل، إضاءة عمرو جلال، غناء نور أبو شعرة، مساعد إخراج عاصم علاء، وحسام شرف، ومخرج منفذ محمد الحداد.

أشار المخرج محمد أبو شعرة أن فكرة العرض تم تمصيرها وتقديمها في قالب مسرحي، لتناقش بعض القضايا التي تمس المجتمع، هذا بالإضافة إلى تغيير وتطوير بعض الخطوط الدرامية للشخصيات.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج هشام عطوة رئيس اللجنة، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، المخرج محمد الطايع مقرر اللجنة.

الندوة النقدية

أعقب العرض ندوة نقدية أدارها الكاتب ياسين الضوي، وشارك بها الناقدان د.أحمد القضابي ومجدي الحمزاوي.

أبدى "الضوي" إعجابه بالجهد المبذول خلال العرض، مشيرًا إلى ضرورة التنوع لأن استخدام نفس الديكور والتعبير الحركي في العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان يقود إلى فقر البصيرة الإخراجية، أو الافتقار إلى الفطنة الإخراجية، ولا بد من دراسة كيفية تنفيذ الفكرة جيدًا كي تصل إلى الجمهور وتؤثر فيهم.

من ناحيته قال الناقد مجدي الحمزاوي: هناك الكثير من العروض المسرحية دارت أحداثها داخل المستشفيات والمصحات النفسية كنوع من الإسقاط على المجتمع الذي يعاني من القهر الواقع عليه.

وأضاف "الحمزاوي": تناول فكرة "المخلص" الذي يدافع عن المرضى لا تناسب الفترة الزمنية الحالية، بل كانت تتناسب فترة "الفتوة" المدافع عن ضعفاء المجتمع، والعمل المسرحي يمكن أن يغير النص ويتعامل معه برؤية مختلفة.

أما عن الديكور أشار أنه لم يتم استخدامه على النحو المطلوب كالنافذة والمكتب، كما أن الحركة كانت محددة بالرغم أنهم مرضى نفسيين فكان لا بد أن تتوافر بها "العشوائية" لتحمل دلالة وإشارة غير مباشرة.

واختتم حديثه مطالبًا فريق العمل بالمزيد من الجهد والإطلاع على العديد من النصوص والأعمال المسرحية لاكتساب المزيد من الخبرات وإيصال فكرة محددة عن العرض للجمهور.

وقال الناقد أحمد القضابي: بدأ العنوان "مرة واحد" كأنه بنية نكتة أو طرفة، ولكن جاءت بعض الألفاظ الكوميدية في العمل بشكل لا يتناسب معه وكان من الممكن حذفها ما دام لا تؤثر في المضمون، أو الاستعانة بالإيماءات بدلا منها، فهناك فروق بين العلامة والرمز والأيقونة ولكل منها دلالة خاصة تميزها عن الأخرى.

وعن شخصيات العرض، أوضح أن الأمراض النفسية متنوعة منها الوسواس، وازدواج الشخصية، وغيرها وبالتالي لا بد من إعداد ودراسة تاريخ كل شخصية، وشخصية "حسن" الذي بدا خلال العرض بأنه "المخلص" الذي جاء لينقذ هؤلاء المرضى من المصحة كان غير مناسب مع فكرة ظهوره كبلطجي، ولكن يمكننا القول إن العرض كشف عناصر جديدة في التمثيل والغناء ولكن لا بد من توظيفها بشكل أكثر ملائمة.

المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح تنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

عروض المهرجان اليوم

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم السبت على مسرح السامر بالعجوزة، مع العرض المسرحي "طقوس التحولات والإشارات" لفرقة السلام قصة سعد الله ونوس، وإخراج أحمد زكي، ويقدم في السادسة مساءً، يليه "آخر الأرض" لفرقة السويس المسرحية، تأليف أيمن أشرف، وإخراج أحمد رضوان ويقدم في الثامنة مساءً.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تستمر ورشة اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة أثنى عشر يومًا في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".



