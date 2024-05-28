نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم الأنيمشن الجديد Ultraman: Rising في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عدد كبير من الجمهور عرض فيلم الأنيميشن Ultraman: Rising، على منصة نتيفليكس، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم يوم 14 يونيو المقبل.



تفاصيل فيلم الأنيمشن الجديد Ultraman: Rising

وتدور أحداث فيلم الأنيميشن Ultraman: Rising في إطار الإثارة والتشويق حيث تتعرض طوكيو للحصار بسبب هجمات الوحوش المتزايدة، حيث يعود نجم البيسبول "كين ساتو" إلى منزله على مضض ليأخذ عباءة "ألترامان" ويحمل مسؤولياته،

غير أن هذا البطل الخارق يكتشف أن التحدي الأكبر الذي يواجهه ليس في محاربة الوحوش العملاقة، بل يكمن في تربية طفلة كايجو حديثة الولادة يبلغ طولها 35 قدمًا، كان قد تبناها مكرهًا.



ويتعين الآن على "ساتو" أن يرتفع فوق كبريائه لتحقيق التوازن بين العمل والأبوة مع حماية الطفلة من قوى مصممة على استغلالها لتحقيق خططهم المظلمة.

أبطال فيلم الأنيمشن الجديد Ultraman: Rising

ويقوم ببطولة الفيلم صوتيا كل من كريستوفر شين، غيد واتانابي، تاملين توميتا، كيون يونج، جوليا هاريمان، الفيلم من تأليف شانون تيندل ومارك هايمز، ومن إخراج شانون تيندل، وساعد في الإخراج جون أوشيما.

والفيلم من إنتاج Ultraman: Rising بتعاون مشترك بين نتفليكس وشركتى "Tsuburaya Productions" و"Industrial Light & Magic".