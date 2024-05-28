سارة عبد الرحمن تكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تفاصيل أعمالها المقبلة.. (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة سارة عبد الرحمن، لخوض تجربة سينمائية جديدة، وذلك بعد آخر أعمالها السينمائية وهما فيلمي "الكنز 2، سواح" في عام 2019، حيث كشفت سارة عبد الرحمن لموقع "دوت الخليج الفني" عن مشاركتها في فيلم سينمائي.

مشاركة سارة عبد الرحمن في عمل سينمائي

وقالت سارة عبد الرحمن في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": بشارك في فيلم اسمه “المصيف” بدور بنت اسمها عليا وهو تأليف وإخراج سليم العدوي.

تفاصيل فيلم المصيف

تدور أحداث الفيلم في إطار دراما اجتماعية في أحد مصايف الأثرياء بالساحل الشمالي، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية والطبقية ومشاكل الشباب والمخدرات، ويعد من نوعية أفلام البطولة الجماعية.

وانضم للعمل مجموعة من الفنانين، هم؛ عمرو عبد الجليل، ونسرين طافش، ونبيل عيسى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي الأبطال وتفاصيل العمل في مؤتمر صحفي قريبا.

آخر أعمال سارة عبد الرحمن

يذكر أن آخر أعمال سارة عبد الرحمن هو مشاركتها في مسلسل لحظة غضب والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، حيث جسدت دور فاطمة التي تعمل قارئة فنجان.

ومسلسل لحظة غضب من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

قصة مسلسل لحظة غضب

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.