شاهد.. لقاء سويدان تشارك برومو برنامجها "لقاء على الهوا"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة لقاء سويدان، لأحدث برامجها باسم “لقاء على الهوا” والذى من المقرر أن يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، حيث شاركت البرومو الرسمي له عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت لقاء سويدان، على البرومو قائلة: “برنامج لقاء على الهوا الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة ٨ مساءا على قناة الشمس”.





أحدث أعمال لقاء سويدان

ومن جهة أخرى تنتظر الفنانة لقاء سويدان عرض مسلسل “الوصفة السحرية ” حيث نشرت لقاء سويدان البوستر الدعائي للشخصية التى تجسدها ضمن أحداث المسلسل.





تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية

ومسلسل “الوصفة السحرية” من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

"الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.





آخر أعمال لقاء سويدان

ويذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان هو مشاركتها في مسلسل "قلع الحجر" تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، من تأليف أحمد وفدي وهو أحد مواطني مدينة قمولة، ويعد هذا العمل أولى تجاربه، يضم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة محمد رياض، رياض الخولي وسهر الصايغ ورانيا فريد شوقي ومفيد عاشور، عمر رياض، ومدحت تيخة ومحمود الجابري وسميرة عبد العزيز وبهاء ثروت وسميرة صدقي وأحمد الشافعي ومروة عبد المنعم ولقاء سويدان وأيمن الشيوي وآية عبد الرحمن الأبنودي وسماح السعيد وياسمين على وحسن العدل وحنين وعبد الخالق أحمد والوجه الجديد كريم زين.