فردوس عبد الحميد: الفن ليس له علاقة بالإغراء أو الأعمال الشهوانية

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة فردوس عبد الحميد، أن الفن ليس له علاقة بالإغراء ولم يكن من أجل الأعمال الشهوانية، ولكن الفن مواقف والممثل يقدم مواقف تمثيلية سابقة لم يكن الغرض منها إظهار الجسد مثل الكتف أو الظهر.

تصريحات برنامج تفاصيل

وتابعت الفنانة فردوس عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "الوسط الفني مش غدار ولكن في بعض الأحيان مفيش موضوعية يبقى في فترات زي السنين اللي مرت بسبب الثورة في مخرجين وممثليين مش موجودين علشان مفيش أعمال فيها موضوعية تتعرض عليهم".

وأشارت فردوس، إلى أن قديما كانت هناك أكثر من جهة تنتج عدة أعمال مثل قطاع الإنتاج وماسبيرو وإتحاد الإذاعة والتلفزيون، ولكن حالياَ أصبحت منصة واحدة وجهة واحده هي المتحكمة في تفاصيل الإنتاج فلذلك أصبح الكثيرون متغيبون عن الشاشة.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.





آخر أعمال فردوس عبد الحميد

يذكر أن آخر أعمال فردوس عبد الحميد هو مسلسل الضاحك الباقي الذي تم عرضه عام 2023، مسلسل "الضاحك الباكى" تأليف محمد الغيطي، إخراج محمد فاضل، بطولة عمرو عبد الجليل، فردوس عبد الحميد، رزان مغربي، محمد سليمان، مصطفى شوقى، مؤمن نور، ياسر الطوبجي، رامي الطومباري، هاجر الشرنوبى، سيد الرومي، محمد صلاح آدم، الطفل زياد الشرقاوى، المطربة صولا عمر، إسماعيل فرغلى، عزت زين، أسامة عبد الله، الفنان العراقى باسل قهار، الفنانة الروسية يانا جمال، الفنانة الجزائرية مريم حليم.