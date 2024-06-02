رانيا منصور تكشف لـ دوت الخليج الفني تفاصيل دورها في الوصفة السحرية قبل عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - تفصلنا أيام معدودة عن مسلسل" الوصفة السحرية " الذي ينتظره عدد كبير من الجمهور خاصة بعد تشويق فريق العمل من خلال البوسترات الخاصة وبعض لقطاته للإعلان عن موعد عرضه.

تفاصيل شخصية رانيا منصور في الوصفة السحرية



وكشفت رانيا منصور، في تصريح خاص للفجر الفني عن تفاصيل شخصيتها في المسلسل قائلة: "اقدم شخصية تسمى هالة وهى التي تعطي نساء الكومبوند نصائح عن الزوج والزواج وطريقة التعامل مع الأزواج ".



أحداث مسلسل الوصفة السحرية



مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية



ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد.



موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية

يُعرض مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة DMC بداية من 7 يونيو المقبل في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.



آخر أعمال رانيا منصور



يذكر أن آخر أعمال رانيا منصور كان مشاركتها في حكاية عيشها بفرحة إحدى حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشاركها في العمل هاني عادل، هبة مجدي، عايدة فهمي، نور إيهاب، محمود ياسين، ورشة كتابة عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم