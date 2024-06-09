24 ساعة.. إعلان عصابة الماكس يتجاوز مليون مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس" من بطولة أحمد فهمي، بالامس، الإعلان الرسمي للعمل، والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

نسبة مشاهدة إعلان فيلم عصابة الماكس

وحقق إعلان عصابة الماكس حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة عبر مختلف منصات السوشيال ميديا، وذلك في أقل من 24 ساعة على طرحه.

تفاصيل إعلان عصابة الماكس

واحتوى إعلان عصابة الماكس علي عدد من المشاهد الكوميدية والأكشن التي ظهر بها أحمد فهمي وعصابته التي يُكونها ضمن الأحداث، كما ظهر خلاله ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا وهشام ماجد.

أبطال فيلم عصابة الماكس

والعمل كان يحمل في البداية اسم المكسيكي، قبل أن يستقر صُناعه على طرحه تجاريًا باسم عصابة الماكس، ومن بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، خالد الصاوي، أوس أوس، أحمد فهيم، محمد لطفي، وحاتم صلاح، مع ضيوف الشرف أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، محمد ثروت، حمدي الميرغني، وحمو بيكا، والفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي وإخراج حسام سليمان.

قصة عصابة الماكس

والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي، حول شخصية المكسيكي التي يقدمها فهمي، وهو نصاب إسكندراني اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، لكنه يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ويواجه العديد من الأزمات ويمر بمواقف كوميدية عديدة مع أعضاء عصابته مع تتابع الأحداث.

أحدث أعمال أحمد فهمي

ومن ناحية أخرى، يظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم ولاد رزق 3، والذي ينافس أيضًا في موسم عيد الأضحى المقبل، والفيلم يتناول قصة رضا رزق الذي يقدم دوره أحمد عز وأشقائه الذين تركوا الإجرام، ولكن قرروا العودة مجددًا إليه، لتنفيذ مهمة وحيدة كبيرة سيتوبون بعدها، ويستعينون في مهمتهم بـ آسر ياسين الذي يلعب دور الشايب، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي.

اخر اعمال احمد فهمي

وكان اخر اعمال احمد فهمي هو فيلم مستر إكس، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، هنا الزاهد وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، بيج رامي، عمرو يوسف وغيرهم.