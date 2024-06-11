أحمد عبدلله محمود يكشف كواليس وأسباب نجاح دوره في مسلسل "حق عرب"

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان أحمد عبدلله محمود أسباب نجاح دوره وكواليس تصويره في مسلسل "حق عرب"، بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر شاشة قناة "الحياة".

قال أحمد عبدلله محمود أنه سعيد بمشاركته في مسلسل حق عرب وسعيد أيضا بالنجاح الكبير الذي ناله العمل مضيفا:" أنا لمست مع كل من أراه في الشارع ومدى اهتمامهم بمتابعة حق عرب، لدرجة أن بعض الناس كانوا يقولوا لي مالكش دعوة بعرب السويركي لأنه غلبان ".

وتابع مشيرا في حديثه إلى أصعب المشاهد في المسلسل قائلا:" مشهد الموت كان من أصعب المشاهد، المخرج أصر على أن يتم خنقي داخل الكيس، وكنت هتختنق فعلًا، وتم إعادة المشهد لأكثر من مرة".



آخر أعمال أحمد عبدلله محمود

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد عبدلله محمود الفنية، هو مشاركته في موسم رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي، ومسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان.

أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

شارك في بطولة مسلسل "حق عرب" كوكبة من نجوم الفن أبرزهم:أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، إبراهيم السمان، أحمد صيام، أحمد عبدلله محمود، سلوى عثمان، كارولين عزمي، وليد فواز، دنيا المصري، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

أبطال وصناع مسلسل "المعلم"

ضم مسلسل "المعلم" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، طارق النهري، منز رياحنة، سلوى عثمان، أحمد عبدلله محمود، وغيرهم، ومن تأليف محمد الشواف، ومن إخراج مرقس عادل.