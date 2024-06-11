بطريقة غير مباشرة.. عمرو مصطفى يوجه رسالة لـ عمرو دياب بعد واقعة الصفعة

القاهرة - محمد ابراهيم -



وجه عمرو مصطفى رسالة إلى الفنان عمرو دياب بعد واقعة الصفعة التي أثارت مواقع التواصل الإجتماعي وتحدث عنها الكثير.

وكتب من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعزائي الجمهور، أود أن أعتذر عن التصرف الذي بدر مني مؤخرًا في حفل الأخير، كان الموقف غير لائق ولا يعكس قيمتي أو احترامي لكل من يعمل معي أو يحضر حفلاتي. أنا ملتزم بتحسين سلوكي والتأكد من أن جميع أفراد فريقي والجمهور يشعرون بالاحترام والأمان في جميع الأوقات، وأعتذر لأي شخص تأثر بهذا الموقف، وأعدكم بأنني سأعمل جاهدًا على تجنب مثل هذه الأمور في المستقبل، مع كامل احترامي وتقديري

امضاء …………..

بوست اتمني أن أشاهده قريبًا".



أزمة عمرو دياب الأخيرة



تصدر اسم الفنان عمرو دياب محرك البحث جوجل وأيضًا جميع مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن قام الفنان عمرو دياب بصفع شاب في حفل زفاف، حيث تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه دياب وهو يصفع الشاب الذي حاول التقاط صورة معه.

وقد أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا،وانقسمت الآراء بين مؤيد لتصرف عمرو دياب رافضًا للمضايقات التي يتعرض لها الفنانون، وبين منتقد لتصرفه واعتباره مبالغًا فيه.

آخر أعمال عمرو مصطفى



يذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى هو مشاركته مع الفنانة سميرة في تلحين آخر أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "كداب"، الأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وإخراج نضال هاني.

ومن المقرر أن يتبع الكليب أعمال أخرى قامت سميرة بتسجيلها خلال الفترة الماضية.







وتقول الأغنية الكلمات التالية:



عليا انا.. حبيبي مش عليا



انا ده لو تحلفلي مية سنة.. مش حتجاب سكة في كلمتين



عليا انا.. امورك مش مبينة



غير ان عقلك مش هنا.. وعامل عملة من يومين