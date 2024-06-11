نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منة فضالي توجه رساله لجمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت منة في الصور وهي داخل سيارتها وعلقت قائلة: "أن تحظى باحترام الناس أهم من أن تحبهم. ليس هناك حاجة للحب إذا فقدت الإحترام".

اخر اعمال منة فضالي



وكان اخر اعمال منة فضالي هو مسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

وايضا شاركت في الدراما الرمضانية 2024 في مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين، شاركت في بطولة مسلسل جعفر العمدة أمام الفنان محمد رمضان، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقتها، تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه.

ومسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه علىشاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية، وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد،حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحية العمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.