نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رشاد يطرح أغنيته الجديدة "عالي عالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب محمد رشاد، خلال الساعات الماضية أغنيته الجديدة "عالي عالي"، التي يتعاون فيها مع المطربة سلمى عادل، وذلك عبر موقع قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وهي من كلمات أدهم معتز، ومن ألحان أحمد عز.

كلمات أغنية “عالي عالي”

بقيت أخاف من ناس عايشنها في غابة وديابة بالفطرة

ميتعشروش لو حتي عملت بالأصل والعشرة

هانت عليهم دمعتي

شكرًا على الفترة

يالا مع السلامة نورتوا الحبة دول

كنتوا مش تمام وأنا مش مكسوفه أقول

أفرق عنكم كتير في فرق في المقامات أنا ماشي بس ماشي سايب فيكم علامات

كل وشوشكوا بانت تمثيلكم كان تمام

عشرت ايه ما هانت كله كلام في كلام

بكره تلف بيكوا الدنيا والأيام

قيمتي هتعرفوها لما تشوفوني قدام

عالي عالي عالي مستوايا

مكسبكوا كان في إنكم معايا

أنا كنت شاري بس دي النهاية

ناوي أبيعكوا خلاص

يالا يالا يالا مش فاضيلكوا

أنا عندي ناس كتير أهم منكوا

أنا مش إزاز وتكسروه بعينكوا

إللي زيي فلاذ

ناس ملهاش مبدادئ عايشين الدور وبس

عايزين بس ياخدوا ومحدش مرة حس

سفاحين مشاعر من جوا سواد ونقص

كنت معاكوا دوغري دلوقتي هتبقي عكس

ناس ملهاش مبدادئ عايشين الدور وبس

عايزين بس ياخدوا ومحدش مرة حس

سفاحين مشاعر من جوا سواد ونقص

كنت معاكوا دوغري دلوقتي هتبقي عكس

عالي عالي عالي مستوايا

مكسبكوا كان في إنكم معايا

أنا كنت شاري بس دي النهاية

ناوي أبيعكوا خلاص

يالا يالا يالا مش فاضيلكوا

أنا عندي ناس كتير أهم منكوا

أنا مش إزاز وتكسروه بعينكوا

إللي زيي فلاذ.

أغنية “اللي قال”

وكان محمد رشاد، قد طرح مؤخرًا، أغنية "اللي قال"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات كريم حليم، ومن ألحان مودي منير، وتوزيع جيزو.