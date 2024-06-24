نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تربوي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 بعد امتحان اللغة العربية:

وقال الدكتور تامر شوقي، خلال منشور عبر صفحته الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أعلم عزيزي الطالب ما يلي:

- مبدأ تقفيل درجات أي مادة وكل المواد أصبح صعبا، وهذا لا يعني عدم حصولك على مجموع يؤهلك للقبول بالكليات لأن الحد الأدنى للقبول بالجامعات قد يرتفع أو ينخفض حسب درجات الطلاب في كل سنة.

- وجود أسئلة في أي امتحان لا تعرف إجابتها شيء طبيعى، وهذا حال كل طلاب الجمهورية ولست وحدك المهم أن تكون قادر على الإجابة على أغلبية الأسئلة

- قد تعتقد أنك أجبت خطأ على سؤال ما أو أكثر وتقل روحك المعنوية، بينما تكون إجابتك بالفعل صحيحة حتى لو أخبرك زملائك انك اخطأت.

- مع نظام أسئلة الاختيار من متعدد يمكن أن تجيب بشكل صحيح على الأسئلة التى لا تعرفها بشكل يقيني، لأن الإجابة عليها تخضع للتخمين أحيانا، والمهم ألا تترك أى سؤال دون إجابة.

- إدارة وقت الامتحان أمر في غاية الأهمية؛ لذلك لا بد أن تبدأ بالأسئلة السهلة أولا ولا تضيع وقتا طويلا في الإجابة على الأسئلة الصعبة في البداية بدعوى انك ستستريح منها، واعلم ان وقت الامتحان يكون كاف للإجابة على كل الاسئلة

- البدائل ستأتي متشابهة وهذا أمر طبيعي جدا، من فضلك ركز وفكر وتأمل قبل اختيار الإجابة الصحيحة

- إجابتك على سؤال ذى ثلاث أو أربع درجات يعادل إجابتك على ٣ أو ٤ أسئلة ذات درجة واحدة، وبالتالى فان خطئك في سؤال واحد ذى درجة واحدة يعادل خطئك في ربع سؤال ذى ٤ درجات فلا تقلق إذا وقعت في خطأ أو أكثر.

- ما قد تفقده من درجات في امتحان ما متاح لك تعويضها ان شاء الله في امتحانات أخرى.

- مستوى الامتحانات يختلف من مادة إلى أخرى ومن عام إلى أخر وستاتى عليك امتحانات ستحلها بسهولة وتحصد درجاتها.

- اخيرا اعلم أن الله يحاسبك على جهدك طول العام وليس فقط على إجابتك في الامتحانات.



والجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول غدا الثلاثاء ٢٥ يونيو 2024 في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يوم الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠٢٤ الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة ثانية)، يوم الاثنين ٢٤ يونيو ٢٠٢٤.