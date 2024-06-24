العائلة كلها شهر يونيو.. محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ محمد محمود عبد العزيز والدته عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 23 يونيو، ونشر صورة بصحبتها، ومازحها عن تواريخ ميلاد اسرتهم والتي تقع كلها في شهر يونيو ما عدا عيد ميلاده الذي يأتي في أغسطس.

محمد محمود عبد العزيز يهنأ والدته بعيد ميلادها

وكتب محمد محمود عبد العزيز: “النهارده موعدنا مع تاريخ جديد وتاريخ خاص ٢٣ يونيو عيد ميلاد أمي، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وفي أحسن حال ربنا يخليكي لينا ودايمًا منورانا إن شاء الله، هنا يحضرني سؤال (العائلة كلها محتلة شهر يونيو أبويا ٤ وأخويا ١٤ وأمي ٢٣، ليه سايبني أنا في أغسطس لوحدي؟”.

آخر أعمال محمد محمود عبدالعزيز

وكان اخر اعمال محمد محمود عبد العزيز هو مسلسل "حضرة العمدة" من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، وايضا شارك في مسلسل إمبراطورية ميم، الذي عرض في رمضان 2024، من بطولة الفنان خالد النبوي ومنهم حلا شيحا.

قصة مسلسل إمبراطورية م

تدور احداث مسلسل "إمبراطورية م" حول اطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

وضم مسلسل إمبراطورية عدد من النجوم بجانب الفنان خالد النبوي ومنهم حلا شيحا، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، ليلى عز العرب وغيرهم، كما يشارك في البطولة عدد من النجوم الشباب أبرزهم نور النبوي، إلهام صفي الدين، هاجر السراج، ليلى زاهر، آدم وهدان، مايان السيد

أبرز أعمال محمد محمود عبد العزيز



أفلام: الكنز 2: الحب والمصير، الكنز: الحقيقة والخيال، اللي اختشوا ماتو، شباب على الهوا، كذلك في الزمالك، رحلة مشبوهة، النمس.

مسلسلات: النمر، قيد عائلي، الأب الروحي، فوق السحاب، كلبش، ظل الرئيس، طاقة نور، بعد البداية، أرض النعام، البيت بيتي، جبل الحلال، باب الخلق، القطة العميا، فؤش الجيل، يحيا العدل، رحيم، الطوفان، راس الغول.

الإنتاج: مسلسل باب الخلق عام 2012، مسلسل محمود المصري، برنامج غنائي أسبوعي لسه هنغنى، مسلسل شوارع المهدي عام 2013، فيلم الأستاذ عام 2014، باب الخلق، بابا زعيم عصابه (مسلسل إذاعي).

نبذة عن محمد محمود عبد العزيز

تخرج محمد محمود عبد العزيز من الأكاديمية البحرية في الأسكندريه قسم تسويق بتقدير عام جيد جدًا، تزوج عام 2017 من سيدة تدعي سارة، أسس شركة On time للدعاية والإعلان وقام بإنتاج عدد كبير من الحفلات الضخمة داخل مصر وخارجها للعديد من نجوم الغنا ءالعربي، عمل كمساعد مخرج في بعض الأعمال السينمائية ومنها فيلم ليلة البيبي دول، اتجه إلى التمثيل وشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها فيلم شباب على الهوا.