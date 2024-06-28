نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يشارك جمهوره بفيديو له من مسرحية "ملك والشاطر" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن سعادته بمشاركته بمسرحية ملك والشاطر، حيث شارك "عزيز" جمهوره بمقطع فيديو له برفقة المنتجة الاء الغزالي والفنانة شيماء سيف حيث أشادوا بابتكار عزيز واصفين بليغ حمدي العصر من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:" سعيد بتقديمي موسيقى وألحان مسرحية ملك والشاطر، في موسم الرياض sold outالحمد الله".



وأضاف:"المسرحية من بطولة النجوم يسرا، أحمد عز، شيماء سيف، سيد رجب، مصطفى غريب، إنتاج آلاء الغزالي، قصة وإخراج محمدي، توزيع موسيقى:أحمد عادل، مكساج وماسترنج، محمد جوده، إعداد صوتي شادي كراش ".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بليغ حمدي، دايما مختلف وبتعطي طاقة إيجابية، ربنا يزيدك من فضله وكرمه يارب العالمين وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية استغنينا، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

استنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

واسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا اللي حلفتولنا عليه

استنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

واسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا اللي حلفتولنا عليه

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

أنتوا نزلتوا فعلينا

