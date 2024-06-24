سميحة أيوب: حنان مطاوع الأقرب لتقديم مسيرتي الفنية في عمل فني

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سميحة أيوب، أن النجمة حنان مطاوع هي الأجدر بتقديم مسيرتها في عمل فني على الشاشات، فهي فنانة جميلة للغاية وموهوبة ولديها القدرة على تقديم أي عمل، وذكية في إختياراتها فهي الأقرب لقلبها.

وتابعت سميحة أيوب، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد2"،:"منى ذكي فنانة رائعة ولديها قبول عالي، وفيلم أولاد رزق سمعت أنه أتصرف عليه مبالغ كبيرة بس أنا لحد دلوقتي مشوفتوش علشان أقدر أحكم عليه".

وأشارت سميحة أيوب، إلى أن الفنان رامز جلال في أحد المرات قال لفنانة في برنامجه "رامز عقله طار"، "أنتي فاكرة نفسك سميحة ايوب"، فكان تصريحه ظريف ومعناه أنني فنانة كبيرة ولي قيمة في المجتمع.

وأختتمت سميحة أيوب حديثها،:"كل سنة والناس طيبين ومصر طيبة وبخير وإن شاء الله بلدنا تكون كويسة".

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.