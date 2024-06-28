نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وثائق تكشف..مايكل جاكسون كان مدين بـ 500 مليون دولار عام وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وثائق جديدة رفعت منها السرية عن ان نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، توفى وكان عليه ديون مستحقة كبيرة، ووفق ديد لاين، بلغ حجم الديون المستحقة على مايكل جاكسون عام وفاته، 500 مليون دولار، بتاريخ 25 يونيو 2009.

و هذه المعلومات، جاءت بالتزامن مع ظهور جعفر جاكسون نجل شقيق النجم الراحل مايكل جاكسون في اللقطات التشويقية الأولى من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم مايكل جاكسون.

ووفق ديلي ميل، الفيلم هو فيلم مقتبس من حياة مايكل جاكسون، واللقطات التي ظهر بها جعفر من تصوير مشاهد واحدة من اغنيات مايكل الشهيرة، وضمن اقرباء الفنانين المقتحمين لمجال السينما، تقرر رسميا العمل على مشروع سينمائية جديد، عن السيرة الذاتية لملك البوب الراحل مايكل جاكسون، على أن يقوم بتجسيد شخصية جاكسون في الفيلم نجل شقيقه جعفر جاكسون.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن الفنان الشاب البالغ من العمر 26 عام، سيجسد شخصية عمه في بدايات حياته المهنية، وهو نجل "جيرماين جاكسون" أحد اشقاء النجم الراحل مايكل جاكسون.

فنان واعد

وتقول الصحيفة البريطانية، أن الممثل الشاب جعفر جاكسون، تعلم الغناء والرقص من سن الـ 12، واختياره لتجسيد شخصية عمه الأشهر في مجال الترفيه والغناء يعتبر اختيار موفق حسب رأي النقاد، ويأتي العمل على مشروع سينمائي عن مايكل جاكسون بعد مرور ما يزيد عن 10 سنوات على وفاته في سن الـ 50 عام 2009.

تفاصيل عن العمل

وفيلم السيرة الذاتية الخاص بمايكل جاكسون، سيكون من اخراج المخرج الأمريكي الشهير Antoine Fuqua، وستتولى مهمة انتاجه وتوزيعه شركة الانتاج السينمائي الأمريكية الشهيرة "ليونز جيت".

وشارك جعفر مشاعره تجاه اختياره لهذا الدور المميز، عبر تغريدة له على حسابه الخاص على موقع تويتر، حيث قال أنه يشعر بالامتنان والفخر لكونه نجح في حصد هذه الفرصة المميزة.

هذه الفرصة من المتوقع أن تضع جعفر جاكسون على طريق الشهرة في هوليوود في المستقبل، في حالة نجاحه في تجسيد العملاق الراحل مايكل جاكسون.