تعرف على موعد تصوير مسلسل أشغال شقة 2

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أحمد جودة - القاهرة - حقق مسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد، نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان 2024، واعلن صناع العمل عن موعد تصوير الجزء الثاني من المسلسل والمقرر عرضه رمضان 2025.

موعد تصوير مسلسل أشغال شقة 2

ومن المقرر بدء تصوير أشغال شقة 2 في نوفمبر المقبل، على أن يُعرض في موسم رمضان المقبل 2025.

قصة أشغال شقة

دارت أحداث مسلسل أشغال شقة، في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، مما يدخلهما في العديد من الأزمات، والعمل مكون من 15 حلقة، وعُرض على قناة mbc مصر ومنصة شاهد، وقدم محمد محمود شخصية "دكتور غندور" المتخصص في أكثر من مجال طبي، حسب اليوم في الأسبوع في يوم يكون دكتور أطفال ويوم آخر دكتور قلب ويوم آخر مخ وأعصاب وغيرها من التخصصات.

أبطال مسلسل أشغال شقة

وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة إلى جانب أسماء جلال وهشام ماجد عدد من النجوم، منهم شيرين، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، وسلوى محمد علي، مع عدد من ضيوف الشرف هم أكرم حسني، إنتصار، مي كساب، رحمة أحمد، ونهى عابدين، إنعام سالوسة، إيمان السيد، إنجي وجدان، ريم خوري، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

مسلسل أشغال شقة أفضل مسلسل كوميدي

حصل مسلسل أشغال شقة علي جائزة أفضل مسلسل كوميدي، وذلك داخل المسابقة الرسمية للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة والعشرين المُقام في تونس، وتكون مسلسل "أشغال شقة" من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من رمضان 2024.

ضيوف حلقات مسلسل أشغال شقة

يضم مسلسل أشغال شقة عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وانجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب

ومن المقرر طرح الموسم جديد من 15 حلقة كالموسم الأول، تم الإعلان عن بدء عمل البروفات الخاصة لتقديم جزء ثان من مسلسل “أشغال شقة”، الذي يقوم ببطولته الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال،جميع صناع العمل يتمنون ومتحمسون لتقديم جزء ثانٍ من المسلسل.

