نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الجبرية.. تعرف على قصة زواج خيري بشارة في ذكرى ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 30 يونيو، ذكرى ميلاد واحد من أبرز مخرجي الجيل الحالي، من أبرز نجوم الإخراج السينمائى في صناعة السينما، أصبح بصمة خاصة به في عالم الإخراج، قدم العديد من الأعمال السينمائية التي يعشقها الجمهور، أعظم مخرجي مصر والذي تحدث طفرة فنية في عالم الفن والتمثيل بإخراجه المتميز لعدد من الأعمال الفنية هو المخرج خيري بشارة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قصة زواج المخرج خيري بشارة..

قصة زواج خيري بشارة

التقى خيري بشارة بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969، كشف بشارة في وقت سابق خلال استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، تفاصيل قصة حبه لزوجته مونيكا، والشبه بينها وبين ما قدمه من أعمال فنية فى أفلامه، قصة حبه كانت مجنونة ومختلفة، خاصة أن قصة زواجه كانت بالقوة الجبرية؛ لأن زوجته كانت بولندية، وعقَّب مازحا: هي فوق الخمسين سنة وبتردح بالمصري، وأنا مبهور بيها ولحد دلوقت بنتخانق بـهزار "، مؤكدا أنه مبهور بـ زوجته مونيكا لأنها ربت أولادها وكأنهم مصريين وليس بولنديين وكانت تمتلك الحكومة، لافتا إلى أن زوجته كانت لا ترغب بالزواج منه لأنه لم يكن يمتلك وقتها مسكن للزوجية أو عملا ثابتا، ولكنه صمم أن يتزوجها، ولديه ابنة اسمها ميراندا متزوجة وتعيش مع زوجها في امريكا ولديه ابن اسمه روبرت.

المسيرة الفنية للمخرج خيري بشارة

بدء المخرج خيري بشارة مسيرة الفنية من خلال السينما التسجيلية، أول أفلام عبرت عن الحرب هو فيلم "صائد الدبابات" وهو من أوائل الأعمال التي أرّخت لحرب أكتوبر، وفي عام 1968 توجه إلى بولندا لدراسة الزمالة على سنة واحدة، وقام بتمثيل ما يقرب من 15 عملا فنيا، وتأليف خمسة افلام سينمائية، اخرج ما يزيد عن 33 عملا فنيا، قام بتدريس التمثيلة والكتابة.

أفلام أخرجها خيري بشارة

أفلام قام باخراجها: يوميات نائب في الأرياف، الأقدار الدامية، العوامة رقم ٧٠، الطوق والإسورة، يوم مر ويوم حلو، كابوريا، رغبة متوحشة، ايس كريم في جليم، أمريكا شيكا بيكا، إشارة مرور، حرب الفراولة، قشر البندق، ليلة على القمر.

جوائز حصل عليها خيري بشارة

حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، كرّم عم مجمل أعماله من مهرجان مالمو للسينما العربية 2024، تم اختيار ستة من أفلامه باعتبارها من أفضل مئة فيلم غنائي مصري في مهرجان الإسكندرية السينمائي دورة عام 2023، وحصد بشارة على العديد من الجوائز في مسيرته الفنية، كان من أهمها جائزة الفكرة عام 1975 عن فيلمه “صائد الدبابات” في مهرجان الأفلام التسجيلية والقصيرة، وأيضًا حصل على جائزة السيناريو والإخراج عن عدة أفلام في عامي 1976 و1977.

