نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمركز الثاني.. فيلم اللعب مع العيال يتخطى 30 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس حاليًا فيلم اللعب مع العيال في دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى وهو من بطولة محمد إمام، وحقق إيرادات أمس مليون و76 ألف جنيه في السينمات ويحتل بذلك المركز الثاني في قائمة شباك التذاكر، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لـ 30 مليون جنيه منذ طرحه في السينمات.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.

أفلام دور العرض

ويشهد موسم عيد الأضحى 2024 منافسة 4 أفلام هي: " اللعب مع العيال"، و" ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، علي صبحي، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفي، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و" أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.