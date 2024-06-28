نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة الطباخ تغلق أغنية "استغنينا" لـ محمد الشرنوبي من موقع "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاجأ جمهور ومحبي الفنان محمد الشرنوبي بغلق أغنية "استغنينا" من موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث قامت المنتجة سارة الطباخ بغلق أغنية "استغنينا" حيث طالبت بحقوق الطبع والنشر لصالح شركتها Earth production.

والجدير بالذكر أنه قد طرح الفنان محمد الشرنوبي مؤخرًا أغنية "استغنينا" بالتزامن مع إحتفالات عيد الأضحى المبارك، تعد هذه الأغنية هي ثاني تعاون يجمعه بالملحن عزيز الشافعي حيث أن الأغنية هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي والأغنية هي من إنتاج شركة gamma music.



وقد طُرحت الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع، وقد لقت الأغنية انتشارًا واسعًا بين الجمهور ولقت نجاحًا كبيرًا وقد شارك الجمهور الأغنية وقاموا بالغناء معها ومشاركة تلك الفيديوهات مع الشرنوبي وعزيز الشافعي.



وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ولقت إشادات واسعة من الجمهور عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ونالت العديد من التعليقات الإيجابية منها الآتي:-

(أغنية تحفة أوي، حلو أو ي اللون ده يا شرنوبي بصوتك، أخيرا يا شرنوبي أغنية جديدة، تهبل رووووووعة بالتوفيق ان شاء الله، عاش، عايزين أغاني زي دي كتير، استغنينا فعلًا يا شرنوبي، شرنوبي بيقول حكم يا جماعة، أغنية روعة، بجد تجنن...) وغيرها الكثير



كلمات أغنية "استغنينا" لـ محمد الشرنوبي



إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

الصبر خلاص ومفيش إخلاص

مع ناس خاينين

نصبر على مين

لا هنفكركوا عشان شكلكوا فعلًا ناسيين

كانت معاناه

كانت مآساه

ماضي هننساه

وننساكوا معاه

لا مش هنضيع لحظه كفايه ضيعتوا سنين

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا وغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا