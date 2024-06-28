بيع لوحة غلاف رواية هاري بوتر الأولى بتكلفة قياسية في مزاد

القاهرة - محمد ابراهيم - بيعت اللوحة الاصلية لغلاف الرواية الأولى من روايات هاري بوتر بتكلفة قياسية في مزاد علني اقيم في المملكة المتحدة.

ووفق ديد لاين، وسط ما يعيشه عالم هاري بوتر من زخم الآن، بيعت هذه النسخة من اللوحة بقيمة 1.9 مليون دولار.

وضمن احدث اخبار هاري بوتر هوليوود، حددت شركة hbo موعد الطرح المخصص للمسلسل الجديد المقتبس من روايات هاري بوتر، والذي سيكون اول عمل تليفزيوني من السلسلة.

ووفق ديد لاين، الموعد المحدد لطرح العمل الشهير، سيكون بحلول عام 2026 المقبل.

يأتي ذلك بعد أن صرح نجم افلام هاري بوتر دانيال راتكليف بإنه متشوق لمشاهدة النسخة التليفزيونية التي من المقرر العمل عليها من قبل شركة امازون من عالم قصص هاري بوتر.

وفي تصريحات لديد لاين، قال راتكليف إنه كان يتوقع دون شك طرح سلسلة جديدة عقب السلسلة الخاصة به، مع تاكيده على إنه لن يكون له دور في العمل.

تفاصيل المسلسل

كشفت مصادر من داخل شركة الانتاج السينمائي الامريكية العملاقة Warner Bros، عن ان هناك محادثات بشأن اطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.

وتضم السلسلة السينمائية 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منها بنفس العنوان الذي طرحت به الرواية التي يقتبس منها كل جزء.

الجزء الأول من السلسلة الذي طرح عام 1988 في صالات العرض السينمائية كان بعنوان، هاري بوتر وحجر الفلاسفة، والجزء الثاني كان بعنوان هاري بوتر وحجرة الأسرار.

الجزء الثالث كان بعنوان هاري بوتر وسجين أزكبان، الجزء الرابع من السلسلة كان بعنوان هاري بوتر وكأس النار، والجزء الخامس طرح بعنوان هاري بوتر وجماعة العنقاء.

الجزء السادس من السلسلة طرح بعنوان هاري بوتر والأمير هجين الدم، والجزء السابع والثامن طرحا بعنوان هاري بوتر ومقدسات الموت.