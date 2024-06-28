نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. هاني البحيري يكشف عن تصميماته لشخصية يسرا في مسرحية "ملك والشاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري عن الملابس التي تألقت بها الفنانة الكبيرة يسرا بمشاهد مسرحيتها "ملك والشاطر" مع الفنان احمد عز والتي إفتتحت اولى عروضها مساء أمس الخميس بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر البحيري عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ملابس الشخصية التي تجسدها الفنانة يسرا بالعرض المسرحي "ملك والشاطر" ومعلقا:"صباح الخير من الرياض مع احلي ناس في الدنبا الفنانة الكبيرة مدام يسرا والفنان النجم احمد عز وكل مجموعة العمل المسرحي ملك والشاطر" وأضاف البحيري:" انا مصمم كل ملابس النجمة الكبيره مدام يسرا وهي حبيبتي وعشرة سنين كثيره قوي من ايام ما كنت طالب في الجامعة".

وعبر البحيري عن سعادته بالعرض قائلا: "المسرحيه حلوه قوي وانتاج ضخم جدا ويارب أيام المسرح المصري ترجع تاني في مصر ونشوف نجومنا متألقين علي المسرح المصري وبجد عمل متكامل ورائع.

والجمهور السعودي جمهور محب جدا لكل الاعمال المصرية.. مبروك مدام يسرا مبروك احمد عز وشيماء سيف وكل ابطال العمل".

واختتم كلمته قائلا: "نسيت اقول ان الانتاج والديكور والاخراج حاجه عالميه بجد ابهار ابهار ابهار ".

وشارك هانى البحيرى مؤخرا كأول مصري ب "نيو ديلهي فاشون ويك الدولى 2024" والرسمى لدولة الهند بحضور أهم صناع الموضة العالمية من دول أوروبا وآسيا وإفريقيا.

وتألقت عارضات الأزياء بسواريهات وفساتين زفاف البحيري على أغنية "حبيبي ده" أو "ناري نارين" للمطرب هشام عباس وجاء إختيار البحيرى لأغنية الديفيليه لأنها تذكره بأول زي هندي صممه لملكة جمال الهند الممثلة ريفا بوبر التي شاركت هشام عباس في الكليب من منذ قرابة 24 عاما.

وأغنية "ناري نارين" ذات ايقاع هندي وهي كلمات ايمن بهجت قمر ولحن رياض الهمشرى وشاركت فى غنائها المطربة الهندية بمومباي جايشيري وفى الفيديو كليب الفنانة وملكة جمال الهند ريفا بوبر.

كما حرص البحيري فى أسبوع نيوديلهي الدولى على تقديم فستان فرعوني خطف الأنظار ضمن مجموعته من سواريهات وفساتين زفاف ربيع وصيف 2024.

وسبق ان شارك البحيري مؤخرا أيضا كاول مصري فى الدورة الأولى ل "قمة بريكس للموضة العالمية" التي أقيمت بالعاصمة الروسية موسكو والذي يدعم تعزيز الأهداف الاقتصادية والتجارية لدول مجموعة البريكس فيما يخص صناعة الموضة العالمية.

وكان البحيري قد شارك في 2023 بأول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضى بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واعلن البحيري خلال الملتقى تبنيه لجميع ملابس واطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية.

يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا حيث شارك مؤخرا في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 أون لاين نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما يعد أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما إنفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو".