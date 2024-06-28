لهذا السبب.. مصطفى منصور يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنان مصطفى منصور تريند محركات بحث جوجل، نظرا لإنتشار أنباء حول تعرضه لحادث سير وتلف سيارته.

و طمأن الفنان مصطفى منصور جمهوره على صحته، حيث شارك جمهوره بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وقال مصطفى خلال الفيديو أنه بصحة جيدة ولم يتعرض لأى سوء، لكنه حزين بسبب التلفيات الموجودة فى سيارته بسبب الحادث.



تعليقات الجمهور على منشور مصطفى منصور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يعوضك بالاحسن منها، الف سلامه عليك، ربنا يحفظك من كل شر، قدر الله وما شاء فعل، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مصطفى منصور



والجدير بالذكر آخر أعمال مصطفى منصور مسلسل “يوم عاصم جدا”، والذي حازت على إعجاب الجماهير.

أبطال مسرحية يوم عاصم جدا

مسرحية "يوم عاصم جدا" بطولة "مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي" بالاشتراك مع "مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد"، موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.

