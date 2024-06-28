نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تروج عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة "من نظرة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة نانسي عجرم عن أحدث أعمالها الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "من نظرة"، حيث شاركت "نانسي" جمهورها بصورة لها من بوستر الأغنية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهرت نانسي بإطلالة شبابية حيث ارتدت هوت شورت وتيشيرت رياضي.



تعليقات الجمهور على منشور نانسي عجرم

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متفوقة، إن شاء الله تريند الوطن العربي، وغيرها من التعليقات.

حفلات نانسي عجرم

و تعيش نانسي عجرم حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لإحياء حفل مع راغب علامة بالأردن يوم 12 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية نانسي وراغب الضخمة في الوطن العربي.

كما تسافر نانسي إلى فرنسا لإحياء حفل آخر يوم 16 نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وسبق وروجت للحفل عبر انستجرام، وكتبت: باريس.. هل أنت مستعدة؟.. دعونا نضيء مدينة الحب معًا.

آخر أعمال نانسي عجرم



والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم مشكلتك الوحيدي التي طرحتها في فبراير الماضي على يوتيوب، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وغنتها نانسي باللبناني، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، توزيع باسم رزق، ومكس وماستر إيلي بربر.