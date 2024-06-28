نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. محمد حماقي يحيي حفل غنائي ضخم ضمن "ليالي مصر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد محمد حماقي لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم الجمعة ضمن فاعليات "ليالي مصر"، باستاد الدفاع الجوي "استاد 30 يونيو" في القاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن يقدم باقة من ألمع أغنياته.

نبذة عن مشروع ليالي مصر



تتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموقع تذكرتي لتقديم مشروع ليالي مصر ويشمل عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات، وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر.



حفلات قادمة لـ محمد حماقي



وينتظر محمد حماقي إحياء حفل غنائي على شاطئ بورتو ببورسعيد يوم 5 يوليو المقبل ضمن فاعليات الصيف، ووضع الحفل عدة شروط منها ارتداء الزي الأبيض، الأطفال فوق سن 10 سنوات يحتاجون لتذكرة كاملة، لا يوجد تبديل أو استرجاع للتذاكر بعد شرائها،لا يسمح بدخول الأطعمة والمشروبات.

آخر أعمال محمد حماقي



وكان آخر أعمال محمد حماقي أغنية «حبيت المقابلة» من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، و«كريتيف» يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر، وأغنية «دلعنا كتير»، لـ حماقي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم،

كلمات أغنية دلعنا كتير

وجاءت كلمات أغنية «دلعنا كتير» لـ حماقي على النحو: دلّعنا كتير نتدلّع بقى، دي فرصة عمر جديد اتلقى، وعملت حاجات! اعمللي حاجات، وزي أنا بقى ما اديتك هات، قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني، قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني، قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه، هننا كتير قدمنا العسل، واللي لا يمكن يحصل أهو حصل، وأنا برضه كمان محتاج روقان، حنية تكفي ميتين فدان.