نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت المقبل.. أولي حلقات برنامج "بيت السعد" على MBC مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة MBC مصر عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة برومو برنامج "بيت السعد" حيث علقت على البرومو: "ترقبوا أقوى وأضخم البرامج الترفيهية مع النجوم أحمد وعمرو سعد في برنامج بيت السعد"

والجمهور على موعد مع أولي حلقات البرنامج يوم السبت المقبل في تمام الساعة 9 مساءً، ويعد برنامج "بيت السعد" هو أكبر برنامج ترفيهي يقدمه الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد في أولي تجارب التقديم التلفزيوني أكلًا منهما.

والجدير بالذكر أنه سوف تعرض أولي حلقات البرنامج يوم 3 يوليو عبر قناة MBC 1 في تمام الساعة 11 مساءً.

سبب تسمية البرنامج ببيت السعد

وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم، ومن أبرز الضيوف الذين من المقرر استضافتهم في البرنامج: الفنانة مي عمر، الفنانة منة شلبي، المطربة إليسا، الفنان محمد هنيدي، النجم أحمد السقا، الشاب خالد، أحمد فهمي، والبرنامج من إخراج محمد سامي.

أغنية "الكيميا راكبة"

وفي سياق متصل يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية للبرنامج وهي تحمل اسم "الكيميا راكبة" وقد احتلت الأغنية تريند يوتيوب منذ بداية طرحها، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كلوبيكس، وإخرج محمد سامي.

كلمات أغنية "الكيميا راكبة"

الكيميا راكبة

والسمعة سابقة

لو كانت مسابقة إحنا الاوائل

أخلاق أوروبا ايوة إحنا نخبة

ودماغنا هوبا بخته اللي جاوب

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

مننا فينا السعد بينا اسأل علينا قبل المشاكل

واصلين لحتة مش أي حته

وبأي خطه إحنا التقايل

لما إحنا كنا كانوا غيرنا نونة

جايين بطولنا ومفيش جمايل

شافونا مرة قالوا انبهرنا

برا المقارنة مالناش بدايل

ليل ليل ليل ليل ليل ليلي ليلي

أحدث أعمال الفنان عمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد لبدأ تصوير مسلسله الجديد "سيد الناس" في شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، وهو من إخراج محمد سامي.

آخر أعمال الفنان أحمد سعد

حقق الفنان أحمد سعد نجاحات كبيرة بأغانيه في الفترة الأخيرة، وآخر أعماله كانت أغنية "يا ابن المحظوظة" التي قدمها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى.