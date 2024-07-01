نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعروض الفلكلور.. قصور الثقافة تحتفل بذكرى 30 يونيو بالإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية حفلًا فنيًا، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن برامج وزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية

استهلت الفعاليات مع عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية تضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية منها الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، التنورة، البدو، نوح الحمام، الضمة، بجانب فقرة غنائية للفنان ماهر كمال.

وتواصلت فعاليات الحفل المقام بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، مع فقرة فنية لفرقة الطفل للفنون الشعبية بقيادة مصطفى محمود، على نغمات السمسمية.

الأغنيات التراثية لفرقة للآلات الشعبية

واختتم اليوم بباقة من الأغنيات التراثية لفرقة للآلات الشعبية، منها: "إسماعيلية يالي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، ومصر العظيمة بشعبها"، بجانب فقرة عزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر، وسط تفاعل كبير من الحضور.

