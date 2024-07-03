نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هولندا: رئيس الوزراء يغادر منصبه على دراجة هوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر رئيس الوزراء الهولندي الجديد ديك شوف، في مقطع فيديو وهو يتسلم السلطة من سلفه مارك روته الذي أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

واصطحب روته، شوف خلال جولة في مقر الحكومة ثم يصافحه أمام الصحفيين ثم ركب دراجة ليغادر المكان.

وقال رئيس الوزراء الهولندي الجديد: "بعد وصولي إلى بيننهوف، تم التوقيع على بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميا".

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع الفيديو، حيث كتب سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر منصة "إكس": "هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".