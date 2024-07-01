نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 720 مليون.. تركي آل الشيخ يكشف عن إيرادات فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» للمخرج طارق العريان أحد أهم الأعمال المشاركة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينافس بقوة مع عدة أفلام، وحقق إيرادات عالية فور عرضه في السينمات.

فكشف المستشار تركي آل الشيخ عن إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 3 - القاضية» حيث حقق أرقام قياسية في شباك الإيرادات، وتربع على المركز الأول، حيث حقق إيرادات تخطت الـ 15 مليون دولار أي ما يعادل 720 مليون جنيه، خلال اسبوعين فقط من عرضه.

قصة فيلم «ولاد رزق 3»

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.