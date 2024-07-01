نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج يُشيد بصناع فيلم "أهل الكهف".. فماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الفنان تامر فرج بصناع فيلم أهل الكهف، حيث شارك جمهوره بصورة من بوستر الفيلم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" أهل الكهف ايه الروعة دي، معقولة إحنا بقينا نعرف نعمل حاجة بالجمال ده، مباراة في التمثيل، إخراج مبهر، سيناريو رائع، صورة عالمية لو وطيت الصوت هتفتكر انك في فيلم أجنبي".



وأضاف:"يارب اجعلها فاتحة خير نبتدي نعمل أفلام تاريخية بالشكل ده كثير لان واضح أن المسألة مش مسألة إمكانيات برافو صناع العمل ".



تعليقات الجمهور على منشور تامر فرج

وفور مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات عندك حق، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.



أحداث فيلم أهل الكهف

فيلم "أهل الكهف" مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 7 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم بعد هروبهم من بطش الملك "ديقيانوس"، وعندما يعودون إلى المملكة، يصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي شيء يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم الحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

أبطال فيلم اهل الكهف لخالد النبوي



فيلم "أهل الكهف"، بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، بسنت شوقي، هاجر أحمد، صبري فواز، رشوان توفيق، أحمد وفيق، معالجة سينمائية للكاتب أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.