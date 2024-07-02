نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى حجاج يعتذ لجمهوره بهولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم الفنان مصطفى حجاج اعتذار لعدم إحيائه أحدث حفلاته الغنائية الجديدة في هولندا، حيث شارك "مصطفى" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" تنويه هام عدم قيام الحفل في هولندا كان خارج عن ارادتي بسبب سوء التنظيم في موقغ الحفل، كان نفسي أقدم ليكم حفلة تليق بيكم حبايبي بس كل اللي حصل خارج عن إرادتي".



تعليقا ت الجمهور على منشور مصطفى حجاج

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يعوضك بالاحسن والأفضل، أن شاء الله خير، ربنا يوفقك ويكرمك ويسعدك يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مصطفى حجاج



الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى حجاج، أغنية بتجيب القرش، ويتعاون فيها مع المطرب المغربي حاتم عمرو، وطرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.