وفاة الفنان أحمد فرحات بعد تعرضه لوعكة صحية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 يوليو 2024 07:28 مساءً - رحل عن عالمنا، مساء اليوم الأحد، الفنان أحمد فرحات وذلك بعد تعرضه لوكة صحية شديدة دخل على أثرها العناية المركزة في إحدى المستشفيات .

وأكدت زوجته، وفاته، مطالبة جمهوره ومحبيه بالدعاء له بالرحمة والمغفرة .

أشتهر أحمد فرحات بأشهر طفل في السينما المصرية، حيث شارك في عدة أفلام خلال طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات ،منها فيلم «مجرم في إجازة» عام 1958 للمخرج صلاح أبوسيف، وفيلم «سلطان» بطولة الفنان فريد شوقي، فيلم «سر طاقية الإخفاء» عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، «إشاعة حب» عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم «إسماعيل يس في السجن»، و«معبودة الجماهير».