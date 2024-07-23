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منال محيي الدين تتألق في متحف أم كلثوم بالمنيل

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد متحف أم كلثوم بالمنيل لاستضافة أمسية موسيقية مميزة تضم عازفة الهارب الشهيرة منال محيي الدين وفرقتها "أنامل شرقية".

 

 تأتي هذه الفعالية ضمن البرنامج الصيفي الثقافي والفني الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، وستقام الأمسية في التاسعة مساء يوم الأحد 28 يوليو.

برنامج حافل بالأعمال الموسيقية

 

ستقدم منال محيي الدين وفرقتها مجموعة متنوعة من الأعمال الموسيقية المصرية والعربية التي تعبر عن الهوية الثقافية. يتضمن برنامج الحفل ألحانًا شرقية شهيرة تم إعادة صياغتها لتتناسب مع آلة الهارب، من بينها: "كلمة حلوة" لداليدا، "يا زهرة في خيالي" لفريد الأطرش، "ميس الريم"، "آخر أيام الصيفية"، و"نسم علينا الهوى" لفيروز.

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إبداعات موسيقية متنوعة

 

يشمل البرنامج أيضًا مجموعة من الأعمال الموسيقية الأخرى مثل "دعاء" لعمر خيرت، "لونجا 79 و85" لهاني شنودة، "يمامة بيضا" لداوود حسني، "رقصة عزيزة" لمحمد عبدالوهاب، وموسيقى فيلم "أبو علي" لعمرو إسماعيل. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الفرقة مجموعة أخرى من أعمال أشهر المؤلفين الموسيقيين، ما يضمن أمسية مليئة بالإبداع الموسيقي.

 

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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