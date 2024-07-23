بهذه الكلمات.. هند عبد الحليم تهنئ والدتها بمناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة هند عبد الحليم، على تهنئة والدتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت صورًا لها برفقتها على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "امي حبيبتي ربنا يخليكي ليا وتفضلي دايمًا معانا وفي ضهرنا ومقوياني يارب بحبك يا أمي يا حبيبتي كل سنة وانتي جمبي ومعايا ومليّه عليا الدنيا وطيبة يا طيبة.

آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، ويشارك في بطولة المسلسل كلًا من: سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبد الحليم، شيماء الشريف، جلا هشام، أحمد فهيم، إنعام سالوسة، يوسف عمر، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: سمر طاهر، وإخراج: ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

دارت أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي مليئ بالإثارة عن قصة حقيقية حول "شيماء"، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ "تيك توك"، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث، والجدير بالذكر أن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في النصف الأول من السباق الرمضاني ٢٠٢٤، وهو من نوعية مسلسلات الـ ١٦ حلقة.