بكلمات مؤثرة.. مي كساب تحيي ذكرى وفاة والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي كساب على إحياء ذكرى وفاة والدها، وعبرت عنه بإشتياقها له، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقة والدها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" زي النهاردة فقدت أحن واعظم أب في الدنيا يارب تكون راضي عني ومرتاح أبي مره سنة كاملة على فراقك، الله يرحمك ويحسن إليك ويغفر لك ويتغمدك برحمته ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. "

وأضافت:" كنت أب عظيم ونعم الأب والصديق، ربنا يجازيك خير عن أبوتك وحنانك وثقافتك ونصائحك اللي مش هنساها لحد ما أموت ".

وتابعت:" في ذكرى رحيل أبي الغالي محمود حنفي كساب، الكاتب والناقد الأدبي والمحامي المدافع عن الضعفاء ".



تعليقات الجمهور على مي كساب

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، ربنا يصبرك على فراقه، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال مي كساب



يشار أن آخر أعمال الفنانة مي كساب مسلسل العتاولة، وهو بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، سامي مغاوي، هدى الأتربي، حنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

وحقق مسلسل العتاولة نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا، منذ عرض أولى حلقاته بشهر رمضان، حيث ظل متصدرًا التريند طوال فترة عرضه.

أحداث مسلسل العتاولة



ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، ويجسد خلاله النجم أحمد السقا شخصية نصار وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل متغيرات في حياته.