دويتو مهرجانات لأول مرة يجمع بين إيهاب توفيق وبين شنيدي

القاهرة - محمد ابراهيم - خلال الساعات الأخيرة انتهى المطرب إيهاب توفيق ومطرب المهرجانات إسلام شندي من تصوير فيديو كليب جديد في إحدى المناطق المطلة على نيل القاهرة وهي الأولى لإيهاب توفيق في نوعية أغاني المهرجانات ويتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحها على القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.

صُناع الأغنية

الأغنية من كلمات وألحان شندي وتوزيع خليل وشندي، ومن المتوقع طرحها قريبًا على يوتيوب ولم يعلن على إسم الأغنية حتي الآن.

آخر أعمال إيهاب توفيق

ومن جانب آخر، كانت آخر أعمال الفنان إيهاب توفيق أغنية “أيوة يا غشاش”.

أيوة يا غشاش

كلمات أغنية “ أيوة يا غشاش ”

بتبين غير المتداري جواك على طول.. وكمان في عينيك حكايات دايمًا عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول..

وخلاص مفيهاش راجعة ما بينا وإنت المسؤول

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كتير

على إيه هتحمل كالعادة وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزيادة وبتقسى كتير

وتجمد قلبك كالعادة وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوة يا غشاش

أيوة يا غشاش