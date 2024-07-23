الليلة.. د.خالد عبدالغفار يجيب على الأسئلة الصعبة في «كلام في السياسة»

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن سلسلة حوارات يجريها الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مع المسؤولين والوزراء بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يستضيف برنامج «كلام في السياسة»، الليلة، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في السابعة مساء على شاشة «إكسترا نيوز».

تفاصيل الحلقة

ويستهدف الحوار معرفة الرؤية التنفيذية للوزير فيما يخص المحاور الرئيسية التي تم تكليف الحكومة الجديدة بها وخاصة في ملف بناء الإنسان، والخطة المستهدفة لتحقيق هذه التكليفات على أرض الواقع من خلال تولي «عبدالغفار» منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.

أبرز مستهدفات وزارة الصحة

تحدث الوزير في الحوار عن أبرز مستهدفات وزارة الصحة خلال الفترة القادمة، والتنسيق بين الوزارات المختلفة للارتقاء بمستوى حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، فضلًا عن التكامل بين مختلف الوزارات فيما يخص التوعية بملف تنظيم الأسرة.

وأجاب الوزير على أهم الأسئلة التي تشغل العاملين بالقطاع الصحي في مصر فيما يخص زيادة الرواتب وخطته لمواجهة هجرة الأطباء وتدريب العاملين في القطاع الطبي، فضلًا عن حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة لملف الصحة منذ العام 2014 وحتى الآن، مشيرًا إلى اهتمام الوزرارة بملف الصحة النفسية وعدم اقتصار الخدمة في المستشفيات الحكومية على الصحة الجسدية فقط.

وعن الملف الذي يشغل الشارع المصري، كشف الدكتور خالد عبدالغفار أن أزمة تسعير ونقص الأدوية ستنتهي خلال 3 شهور على أقصى تقدير، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بهذا الملف الذي يمس حياة المواطنين بشكل أساسي ويومي.

كما تحدث الوزير عن رؤيته للدور المطلوب من القطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية في مصر، موضحا حجم ما تحقق في ملف التأمين الصحي الشامل والمستهدف خلال السنوات القليلة القادمة.

وأوضح الوزير أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لملف التنمية البشرية في مصر.