أسما إبراهيم تتألق بإطلالة صيفية في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الإعلامية أسما إبراهيم متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا جديدة لها من الساحل الشمالي، حيث ظهرت مستمتعة بالأجواء الصيفية مع البحر والشمس.

إطلالة صيفية أنيقة

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ارتدت كاش مايوه باللونين الأسود والأبيض، نسقت مع إطلالتها إكسسوارات بسيطة ونظارة شمسية سوداء، مما أضاف لمسة من الأناقة.

أما من الناحية الجمالية، تركت أسما شعرها منسدلًا على كتفيها، ولم تضع مكياجًا، معتمدة على ملامحها الطبيعية. هذه الإطلالة الطبيعية أضفت عليها مزيدًا من الجاذبية، مما لاقى إعجاب متابعيها على إنستجرام.

مكالمة أسما إبراهيم ل شيرين عبد الوهاب

وكانت قد كشفت اسما إبراهيم تفاصيل مكالمتها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلة:" صحيت النهاردة على أجمل مكالمة من صوت مصر والوطن العربي شيرين عبد الوهاب، واتكلمنا كتير في حاجات حلوة جدا شيرين بتحضرلها لجمهورها".

وتابعت: أنا كنت سعيدة بالمكالمة دي لأني اطمنت على شيرين، وأن صوتها فعلا مبسوط وعاملة شغل هيكسر الدنيا الفترة الجاية، شيرين تتابع كل الدعم من الناس ليها وأن جمهورها هو أهلها السند ليها شيرين راجعه بقوة.