العالم اليوم - الكويت تتحول لتسجيل عجز مالي في 2023-2024

انتم الان تتابعون خبر الكويت تتحول لتسجيل عجز مالي في 2023-2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 24 يوليو 2024 03:24 مساءً - سجلت الكويت عجزا ماليا فعليا بقيمة 1.6مليار دينار (5.23 مليار دولار) في السنة المالية 2023-2024، مقارنة مع فائض 6.4 مليار دينار في السنة المالية التي سبقتها.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان، الأربعاء، إن إجمالي إيرادات الكويت بلغت 23.645 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 28.802 مليار في السنة السابقة.

وبلغ إجمالي المصروفات 25.206 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 22.370 مليار في سنة 2022-2023.

وتمثل هذه البيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، ولا تشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات المالية أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

واضطرت الدولة الخليجية إلى الالتزام بتخفيضات الإنتاج التي أجرتها مجموعة أوبك+ وسط انخفاض أسعار النفط هذا العام بينما أحرزت تقدما بطيئا في تنويع مصادر الإيرادات مقارنة بجيرانها الخليجيين.

وأضافت الوزارة في بيانها أن إجمالي إيرادات الكويت النفطية بلغ 21.528 مليار دينار في السنة المالية 2023-2024 مقابل 26.713مليار في السنة السابقة.

وبلغ متوسط سعر برميل النفط 84.36 دولار، كما بلغ المعدل اليومي للإنتاج 2.650 مليون برميل في السنة المالية 2023-2024.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 2.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 1.3 بالمئة عن السنة المالية الماضية.