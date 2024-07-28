نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلاك تيما مع لبنى عسل الليلة على "الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الأحد، على قناة "الحياة"، أعضاء فريق "بلاك تيما"، أمير صلاح الدين وأحمد بحر ومحمد عبده، وذلك في سهرة خاصة من قلب مدينة العلمين الجديدة.

يذاع لقاء "بلاك تيما" مع لبنى عسل في تمام الساعة السابعة مساء، حيث يكشف الفريق الكثير من الأسرار حول حياتهم الشخصية ومسيرتهم الفنية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

يأتي ذلك ضمن تغطية قناة "الحياة" لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

أحدث حفلات بلاك تيما

ومن ناحية اخري، يحيي فريق بلاك تيما حفلًا غنائيًا على مسرح النهر بالساقية يوم 9 أغسطس المقبل، يقدم فيه الفريق عددا من الأغانى التى اشتهر بها مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعنى" و"أخبار أهرام جمهورية" و"بابا شكى".

من هم فريق بلاك تيما؟

فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر، شارط بالغناء فى فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثانى بعنوان "غاوى بنى آدمين" في شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.

اخر اعمال بلاك تيما

طرح الفريق أحدث أغنياتهم قبل عام، والتي تحمل اسم «ألطف بينا يارب»، وهي من كلمات وألحان محمد عبده، وتوزيع وتسجيل وميكس وماستر أحمد شعتوت، واحتفل الفريق بمرور 19 عامًا على تأسيسه خلال شهر أغسطس الماضي عام 2023، من خلال حفل غنائي قدموه داخل الجامعة الأمريكية.