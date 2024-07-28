وزير الثقافة يتفقد المجلس الأعلى للثقافة ويؤكد أهمية تطوير منظومة العمل والاعتماد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 05:25 مساءً - أحمد فؤاد هنو: الأولوية لتدريب العاملين بالمجلس وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للتعامل مع أحدث الأساليب والتقنيات في مجال عملهم

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية مفاجئة، لمبنى المجلس الأعلى للثقافة.

وخلال الجولة، حرص الوزير على الاطلاع على سير العمل بمختلف الإدارات والشعب واللجان، حيث تفقد إدارات: "الجوائز، الحسابات، الشئون القانونية، والموارد البشرية"، واستمع الوزير إلى آراء ومقترحات العاملين، مؤكدًا على أهمية مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة العمل الثقافي.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين، وتطوير مهاراتهم، وتأهيلهم للتعامل مع أحدث الأساليب والتقنيات في مجال عملهم، وذلك لرفع كفاءتهم لتقديم أفضل الخدمات.

مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار.

كما وجه وزير الثقافة، بإعادة توزيع العاملين بما يتناسب مع احتياجات الإدارات المختلفة وكفاءاتهم المهنية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكوادر البشرية.

وأكد الوزير على أهمية التحول الرقمي، والاعتماد على النماذج الإلكترونية في تلقي مشاركات المتنافسين في المسابقات الثقافية المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيساهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتسهيل عملية التقييم.

وفي إطار حرص الوزارة على دمج ذوي الهمم في الحياة الثقافية، حضر الوزير ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للعاملين بوزارة الثقافة، مؤكدًا على أهمية هذا التدريب في التواصل مع فئات المجتمع المختلفة وتوفير خدمات ثقافية شاملة.

وأشار وزير الثقافة، إلى أن المجلس الأعلى للثقافة، يمثل العقل المفكر للوزارة، بما يحتضنه من نخبة من المثقفين والأدباء والفنانين في مختلف مجالات المعرفة، ويعد تطوير العمل فيه أولوية من أولويات العمل بوزارة الثقافة.

وأكد وزير الثقافة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل في مختلف المؤسسات الثقافية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الثقافية، وتنفيذ العديد من المشروعات التي تساهم في تنشيط الحركة الثقافية في مصر.