سحر رامي تكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسين الإمام: توفي يوم عيد ميلادي

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة سحر رامي أثناء حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي أن زوجها الفنان الراحل حسين الإمام:"كان دائمًا يقول عايز أموت جنبك وفي حضنك"، وأنه كان يتمني أن يموت في منزله وعلى سريره وأن يموت قبلها وحقق الله له هذه الأمنية.

تصريحات سحر رامي

وأضافت: "كانت صدمة كبيرة والحمد لله لم يمرض فترة طويلة أو يدخل مستشفى، وعن اللحظات الأخيرة في حياته أجابت:" إننا كنا نقيم حفلة عيد ميلادي في المنزل، وكان قد أتى من تصويره دوره في آخر أفلامك وقام بمشاهدة جزء منه معنا، وكان يعد الطعام لنا، وأثناء الاحتفال، وصعد إلى غرفته ودخل الحمام ولكنه تأخر جدًا وفور صعودي وجدته لا يستطيع الخروج وفتحت له باب الحمام ولم يستطع الوقوف وساندته إلى السرير ولكنه وفي لحظة انتهت حياته، وكان يتمنى أن يموت في حضني وأنا بجانبه وهذا حدث، وانهارت وصرخت وتجمع الأصدقاء ولكنه كان قد توفي وتشخيص الوفاة جلطة مفاجاة في الشريان التاجي".

واشارت بأنه كان يشعر بمشهد الختام والوفاة وقال لها يومها إيه رأيك نبيع كل حاجه ونسافر إلى بلجيكا وكان مهتم بمتابعة دراسات عن السينما وأبنائي ينهوا تعليمهم وقلت له وقتها موافقة " ويامين يعيش"، وبعد وفاته لم احتفل أبدا بيوم ميلادي.

سحر رامي تتحدث عن حياتها الخاصة

وخلال الحلقة كشفت سحر رامي أسرار وكواليس عن حياتها الخاصة والمهنية ومنها تخرجها من معهد الباليه، وعملها بالإعلانات، والمسرحيات التي قدمتها وأبرز الأدوار الدرامية والسينمائية التي قدمتها.

كما تحدثت عن أسباب انسحابها من مسرحية الزعيم وأبرز الذكريات مع الأستاذ فؤاد المهندس من خلال مسرحية "قسمتي " وسعيد صالح بمسرحية " كعبلون " وفوازير فطوطة مع الراحل سمير غانم.

وعلاقتها بشقيقتها علا رامي ووالدها الفنان نهاد رامي، وماذا تعلمت منه، وآخر الأعمال الفنية التي شاركت بها وهي مسلسل رحيم وابتعادها عن المشاركة في أي أعمال فنية اخري وأسباب ذلك.