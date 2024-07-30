أحمد جودة - القاهرة - هشام ماجد يعلن عن وجود جزء ثاني من مسلسل "أشغال شقة"

حل الفنان هشام ماجد ضيف في لقاء صحفي لـ "Et بالعربي" وتحدث عن أحدث أعماله، كما كشف حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل أشغال شقة الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، ويتسعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان هشام ماجد



هشام ماجد يكشف عن حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل أشغال شقة



قال الفنان هشام ماجد خلال لقائه في برنامج Et بالعربي أنه يستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة، حيث أن العمل حاليًا في مرحلة التحضيرات، وقال:

"إن شاء الله فيه جزء تاني من مسلسل أشغال شقة في رمضان، خالد دياب وشيرين دياب بيكتبوه دلوقتي.. وإن شاء الله نصوره قريب".



قصة وأحداث مسلسل أشغال شقة

تدور أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.



أبطال وصناع مسلسل أشغال شقة



شارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.