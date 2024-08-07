نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد وقنوات عرض بيت الرفاعي لـ أمير كرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قررت قناة القاهرة والناس بدء عرض مسلسل بين الرفاعي بعد عرضه الأول والذي حقق به نجاح كبير في موسم رمضان الماضي.



مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي



ويتم عرض بيت الرفاعي يوميًا في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 121 منتصف الليل أو الساعة 1 مساءً.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي



يشارك في بطولة مسلسل بيت الرفاعي، باقة من النجوم، أبرزهم: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض.

كما يضم أيضًا في بطولته: "أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال".

قصة مسلسل بيت الرفاعي



يتسم مسلسل بيت الرفاعي بالغموض، بجانب المواقف الغير متوقعة، والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي، بين أمير كرارة، وأحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير في نزلة السمان.

ويدخل أمير كرارة في صراع مع ابن عمه أحمد رزق، على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.