أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم أحمد سعد لطرح أغنيته الجديد بعنوان 1.2.3 على جميع المنصات الرقمية اليوم الأربعاء، حيث نشر البرومو الرسمى للأغنية وهى من كلمات إيمان عظيم وألحان سامح كريم وتوزيع الأخوين إلهامى وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية "شوفت كتير مآسى.. وملقتتهاش على بر راسى.. ولا عمرى اشتكيت وقولت 123".



تعليقات الجمهور على منشور أحمد سعد

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أحمد سعد

يشار أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية سعودي وأسمر والتي حازت على إعجاب الجماهير.

كلمات أغنية سعودي وأسمر احمد سعد



سعودي وأسمر وعيونه خضرة

تتشدله من أول نظرة

و لو القمر دخله مناظرة

القمر يطلع خسران

ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة

سعودي وأسمر وعيونه خضرة

شاغل كل الناس من فترة

و مين يقدر مين يستجرى

يشوف جمال عينيه وما يدوب

ده سعودي وأسمر وعيونه خضرة

هو ده

الحلو ده

هو ده

ب سماره ده

هو ده

ب جماله ده

ياما حير ناس كتير



هو ده

الحلو ده

هو ده

مين قده ده

هو ده

مين زيه ده

ده اللي زيه مش كتير

سعودي وأسمر ورموشه كحله

كل لما يكبر

بيبان أحلى

عسل عسل ماجبتوش نحلة

جمال ميوصفوش كلام

ده سعودي وأسمر ورموشه كحله

سعودي وأسمر ضحكته صافية

كل الجو بصحة وعافية

يدخل قلب الناس بالعافية

و كله يديله التمام

ده سعودي وأسمر ضحكته صافية

هو ده

الحلو ده

هو ده

ب سماره ده

هو ده

ب جماله ده

ياما حير ناس كتير

هو ده

الحلو ده

هو ده

مين قده ده

هو ده

مين زيه ده

ده اللي زيه مش كتير

قلبي المسكين حب سعودي

و بحبه انا هنشف علي عودي

ده هوسني وحبه مخسسني

و ياريته مقدر مجهودي

ده مطلع عيني أبو عباية

نفسي يركز حبه معايا

حبه مسهرني وغيرني

نساني انا ايه اللي ورايا