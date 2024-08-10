نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «بنجيب القرش».. تفاصيل دويتو يجمع مصطفى حجاج وحاتم عمور وإخراج حسام السحيني.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب مصطفى حجاج، تفاصيل أغنية دويتو تحمل اسم «بنجيب القرش»، ومن كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور وتوزيع أماديو، وإخراج حسام الحسيني.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: « أغنية بنجيب القرش إحنا شغالين عليها منذ فترة طويلة، وهناك ردود فعل إيجابية حول الأغنية منذ طرحها».

ومن جانبه، قال المطرب حاتم العمور، إنه فخور بالعمل مع المطرب مصطفى حجاج، والمخرج حسام الحسيني، مردفًا: «الأغنية مزيج بين المصري والمغربي، وأتمنى أكون خفيف الظل وأدخل قلوب كل المصريين».

تابع حاتم العمور: «يتم العمل الآن على تصوير أغنية بمشاركة المطرب المغربي سعد المجرد وبإخراج حسام الحسيني، وهي مزيج بين الخليجي والمغربي».

وأكمل: «هذه هي المرة الأولى التي أغني فيها في مصر بعد سنوات، ومصطفى حجاج كان اكتشافًا بالنسبة لي. صوته رائع وأنا سعيد جدًا بهذا التعاون».

وفي ذات السياق، أكد المخرج حسام الحسيني، أن الأغنية طابع بين الشعبي المصري والمغربي، كما أن هناك كيمياء بين حاتم عمور ومصطفى حجاج في الأغنية.

وتابع: «لا يوجد قوي يشدني حتى الآن في التمثيل أقدمه، ولكن أركز في الأغنية الجديدة التي يتم تصويرها الآن بين سعد المجرد وحاتم العمور».