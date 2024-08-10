أغنية مقسوم.. جديد أية عبد الرؤوف "الله على شهامته" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية أية عبد الرؤوف، أغنية "الله على شهامته" حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية أنغامي وساوند كلاود.

أغنية "الله على شهامته" عمل غنائي مقسوم باللهجة المصرية، وتناول النص الغنائي موضوع الحب حيث الغزل بشهامة الحبيب وغيرته وتُعتبر من صفات الرجل الشرقي الذي يغار على شرفه وعرضه.

تفاصيل أغنية "الله على شهامته"

صُورت أغنية "الله على شهامته" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وظهرت أية عبد الرؤوف بأربع اطلالات مختلفة.

صناع أغنية "الله على شهامته"

أغنية "الله على شهامته" من كلمات ايهاب عبد العظيم والحان د. مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمة واحمد حسام وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

نجاح أغنية “تيك تاك”

وحققت أغنية "تيك تاك" ل أية عبد الرؤوف والتي صدرت قبل ٣ أسابيع ١،٨ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

أغنية "الله على شهامته"

وأعربت أية عبد الرؤوف عن سعادتها بطرح أغنية "الله على شهامته" بعد أسابيع قليلة من أغنية "تيك تاك"، حيث وصفتهما بالأعمال الغنائية الصيفية حيث قدمت ستايل غنائي جديد عليها.