ختام مسرحية "السندباد" ضمن فعاليات مهرجان العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد نجوم مسرحية «السندباد»، لختام عرضها، التي تشهد عودة كريم عبد العزيز لخشبة المسرح مرة أخرى، بعد غياب دام لأكثر من 22 عامًا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية بمدينة العلمين الجديدة.

إذ عُرضت على مدار 3 ليالِ متتالية من الخميس 8 أغسطس، وتمتد حتى السبت 10 أغسطس، وشهدت حشدًا جماهيريًا كبيرًا، بالإضافة لعدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان يوسف الشريف.

أحداث مسرحية السندباد



وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

عودة كريم عبد العزيز المسرح



وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.