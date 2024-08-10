لعشاق الدراما والشجن.. تعرف على أحدث أعمال شيرين عبد الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة X، عن أحدث تعاون يجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة.

وكتب تامر حسين: لعشاق الدراما والشجن قريبًا الصوت المصري الأصيل شيرين عبد الوهاب.. اللي يقابل حبيبي من الأغاني اللى مستنيها.

شيرين عبد الوهاب تروج لـ أحدث أعمالها الغنائية

سبق، روجت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية في لـ أحداث أعمالها الغنائية، إذ نشرت صورة جديدة عبر حسابها الجديد على موقع التغريدات إكس، تويتر سابقًا، مشوقة جمهورها بأعمالها الجديدة، وكتبت عليها: soon، انتظروني.

أحدث أعمال شيرين عبدالوهاب الغنائية

انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن استعداد المطربة شيرين عبدالوهاب لطرح أغنيتين جديدتين، بعنوان «اللي يقابل حبيبي» و«بتمنى أنساك»، وذلك بعد تعاقدها مع شركة إنتاج فني جديدة لتعود إلى جمهورها من جديد، وذلك بعد أزمتها مع طليقها المطرب حسام حبيب والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية.

اخر اعمال شيرين عبد الوهاب

وكان اخر اعمال شيرين عبد الوهاب هي اغنيه "الدهب" من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، تعتبر الأغنية الأولى التي تطرحها شيرين بعد غياب دام ثلاث سنوات، حيث كانت أغنية "وش حقيقي" والتي قدمتها في تتر مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في موسم رمضان 2021، هي آخر أعمال شيرين عبد الوهاب.

كلمات اغنية الدهب

قالوا الذهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي، ياما نصحنا ما قولنا لك قولنا لك هدي، لفيت الدنيا أهو وجيت لي وهتبوس على يدي، مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا، عيني ع اللي بيتجرأ لما بيطرق، إتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق، النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق، مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا، ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا، عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا، ما إحنا قولنا، قولنا إكبروا لنا قولنا، عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا، مالك واقف متكدر الله لا يقدر، هو كلامنا ده بيخضر قدر تتقدر، كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر، مش كان من الأول، من الأول إحنا إستغنينا، مالك واقف متكدر